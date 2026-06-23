Насолоджуюся цим моментом: Мессі – про історичний дубль на ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив перемогу над Австрією (2:0) та вихід у плейоф чемпіонату світу з футболу.

Його слова передає ФІФА.

"Я насолоджуюся цим моментом і бачу, як далеко ми можемо зайти разом. У мене був пенальті, але, можливо, я б не забив інші голи [якби забив 11-метровий].

Чесно кажучи, я дуже радий перемозі, особливо тому, що це така вирішальна перемога, особливо тому, що це така важлива звитяга – важка й абсолютно заслужена, яка дарує нам спокій перед тим, що чекає попереду. Це чемпіонат світу, це був дуже рівний, дуже напружений матч, і ми раді, що здобули шість очок і вже кваліфікувалися", – сказав він.