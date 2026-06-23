Насолоджуюся цим моментом: Мессі – про історичний дубль на ЧС-2026
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив перемогу над Австрією (2:0) та вихід у плейоф чемпіонату світу з футболу.
Його слова передає ФІФА.
"Я насолоджуюся цим моментом і бачу, як далеко ми можемо зайти разом. У мене був пенальті, але, можливо, я б не забив інші голи [якби забив 11-метровий].
Чесно кажучи, я дуже радий перемозі, особливо тому, що це така вирішальна перемога, особливо тому, що це така важлива звитяга – важка й абсолютно заслужена, яка дарує нам спокій перед тим, що чекає попереду. Це чемпіонат світу, це був дуже рівний, дуже напружений матч, і ми раді, що здобули шість очок і вже кваліфікувалися", – сказав він.
Нападник не зміг назвати улюблений гол на ЧС, а також оцінив свій бомбардирський рекорд.
"Чи думали про рекорд? Ні, ми думали лише про те, щоб виграти матч
Улюблений гол на чемпіонатах світу? Не знаю, чесно кажучи, зараз і не згадаю; я втомився, сили вже на межі, і мені важко думати.
Тож у будь-якому разі я просто збираюся насолоджуватися цим моментом і з нетерпінням чекаю можливості відсвяткувати це з партнерами по команді", – сказав Мессі.
Нагадаємо, дубль аргентинця дозволив йому одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу.
Також Мессі провів найбільшу кількість матчів (28) та хвилин (2 489) на полі, а також здобув найбільшу кількість перемог (18) в історії Мундіалів.
Нагадаємо, завдяки перемозі над Австрією, Аргентина достроково вийшла в 1/16 фіналу турніру.