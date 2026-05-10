Матвієнко оцінив дострокове чемпіонство Шахтаря в УПЛ: Віддав борг – можна відпочивати

Центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко відреагував на перемогу над Полтавою (4:0), яка дозволила "гірникам" достроково завоювати чемпіонство УПЛ.

Своєю думкою він поділився в УПЛ ТБ.

Капітан донеччан відзначив, що поточний сезон був для нього дуже непростим через складну логістику. Водночас Матвієнко подякував головному тренеру команди Арді Турану за те, що він збудував команду, де не лише 11–14 гравців виходять на поле, а де усі можуть замінити одне одного.

"Для мене це більше не відчуття радості, а ніби камінь впав з душі. Віддав борг – можна відпочивати. Приблизно так", – відповів Микола.

Нагадаємо, що у минулому розіграші УПЛ-2024/25 Шахтар фінішував лише третім. Чемпіоном України тоді стало київське Динамо, а срібні нагороди завоювали футболісти Олександрії.

Також лідер "гірників" відзначив окремо розгромну перемогу над Полтавою, яка втратила шанси зберегти прописку в еліті.

"Ми знали, що буде важка гра, що вони будуть грати один в один. Але коли команда приїжджає і намагається відібрати у нас очки – потрібно трошки часу, тому що вони йдуть один в один, йдуть в ногу. Треба трішки часу, щоб втомити, розкачати команду. Іноді буває й так", – сказав Матвієнко.

Провідний футболіст Шахтаря виділив переломний момент, коли він зрозумів, що команда прямує до чергового чемпіонства УПЛ.

"Мені здається, це була перемога над Динамо у першому колі. У нас був провал. Ми програли Легії, програли Кубок. Якби ми програли там, то було б дуже важко. І це дало нам такий поштовх", – заявив центрбек донеччан.

Шахтар після цієї перемоги набрав вже 66 балів. Відрив від другого житомирського Полісся складає 55 очок.

Також команда Турана майже гарантувала собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше останню перемогу та здобуття чемпіонського титулу прокоментував голкіпер донецького клубу Дмитро Різник.