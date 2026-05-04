Матвієнко – про перемогу у Класичному: Шахтар ніколи не буде жертвувати матчем із Динамо

Капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко висловився про перемогу над київським Динамо (2:1) у рамках 26-го туру УПЛ-2025/26.

Його цитує Футбол 24.

Центральний захисник "гірників" зізнався, що команді було складно грати проти киян у такому щільному графіку. Однак не став робити великої трагедії з того, що донеччани грають буквально кожні три дні, відзначивши, що це частина їх роботи.

Також лідер донецького клубу розповів, чи були вони готові у певний момент жертвувати результатом цього поєдинку з огляду на ротацію.

"Ні, у жодному разі. Для нас це дербі, і Шахтар ніколи не буде жертвувати матчем із Динамо. Ми завжди виходимо з максимальною мотивацією, щоб показати свій максимум проти цього суперника, незалежно від того, коли саме відбувається гра і які матчі чекають попереду. Наша мета – тільки перемога", – сказав футболіст.

Матвієнко припустив, коли стався переломний момент зустрічі, адже у другому таймі його команді вдалося перевернути гру на свою користь.

"У перерві ми добре поговорили в роздягальні, заспокоїлися і налаштувалися перевернути гру. І, на щастя, нам це вдалося", – відповів Микола.

Центрбек додав, що завдяки бажанню, мотивації та правильному ставленні до гри донецькому колективу вдалось довести поєдинок до перемоги у столиці.

"Гірники" завдяки цій перемозі ще більше закріпилися на вершині таблиці УПЛ. Тепер в активі команди Арди Турана 63 бали, а відрив від найближчого переслідувача, яким є черкаський ЛНЗ, складає вже 10 очок.

Натомість Динамо залишилося при своєму – четверта сходинка та 47 пунктів.

У наступному турі УПЛ кияни гостюватимуть на полі ЛНЗ (9 травня о 15:30), а донеччани зіграють на виїзді проти Полтави (10 травня о 15:30).