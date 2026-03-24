Бондар назвав найбільшу втрату збірної України перед матчем зі Швецією

Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар вважає відсутність Миколи Матвієнка найголовнішою втратою "синьо-жовтих".

Слова захисника наводить ВЗБІРНА.

"Це дуже вагомі втрати для нас, особливо Микола Матвієнко, адже він капітан нашої збірної. Дуже негарно все склалося. Я сподіваюся, що будуть інші хлопці на цій позиції, які гідно зможуть замінити нашого капітана", – сказав Бондар.

Також гру через перебір жовтих карток пропустят Руслан Малиновський та Юхим Конопл. Через травми не зіграють Артем Довбик, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко та Максим Таловєров

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва 26 березня зустрінуться зі Швецією о 21:45 (за Києвом). Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.