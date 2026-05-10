Показують хороший футбол: Різник назвав найскладнішого суперника Шахтаря у поточному сезоні УПЛ

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник прокоментував перемогу над Полтавою у 27 турі УПЛ, яка достроково забезпечила "гірникам" титул чемпіонів першості поточного сезону, наголосивши, що Тепер можна спокійно видихнути і вже грати у своє задоволення в наступних матчах.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

Емоції найпозитивніші, тому що ми працювали заради цієї мети. Сьогодні ми її досягли. Тепер можна спокійно видихнути і вже грати у своє задоволення в наступних матчах. Коли арбітр дав фінальний свисток – тоді і почали радіти.

Зрозуміли вже в цій грі. Нам всі говорили, що ми стали чемпіонами за два тури до кінця, але формально ми ними ще не були. Тому потрібно було зіграти, і сьогодні ми офіційно оформили чемпіонство і можемо про це говорити", – зазначив він.

Воротар також назвав команду, з якою найскладніше було грати в чемпіонаті.

"Усі команди. У кожної свій стиль, під який потрібно підлаштовуватися. Напевно, це Полісся. У них добре укомплектована команда, яка грає в тактичний футбол. Для нас це один з найскладніших суперників у чемпіонаті.

Звичайно, у кожної команди свій стиль. Я говорю за себе. Для мене Полісся зараз показує хороший футбол", – підкреслив Різник.

Зазначимо, що для Шахтаря це вже 16-й титул чемпіона України. Найбільш титулованим в історії УПЛ залишається київське Динамо, яке 17 разів вигравало національну першість.

Натомість Полтава, зазнавши поразки, остаточно втратила шанси на збереження прописки в УПЛ. Наступний сезон полтавці проведуть у Першій лізі.