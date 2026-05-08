
Капітан Шахтаря потрапив до символічної збірної ігрового дня Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 8 травня 2026, 16:48
Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко потрапив до команди тижня Ліги конференцій за версією статистичного порталу Sofascore.

Капітан "гірників" відіграв повний матч 1/2 фіналу ЛК проти Крістал Пелес та отримав оцінку 7,9 бала. Матвієнко став єдиним футболістом Шахтаря, який потрапив до символічної збірної за підсумком ігрового дня.

Зазначимо, що до команди тижня увійшли три гравці Крістал Пелес: лівий захисник Тайрік Мітчелл, який відзначився асистом і отримав оцінку 7,6, півзахисник Адам Вортон (7,4) і автор голу у ворота донеччан вінгер Ісмаїла Сарр (8,0).

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що у матчі-відповіді Шахтар поступився у Лондоні Крістал Пелес (1:2). За підсумком двох поєдинків до фіналу вийшов представник Англійської Прем'єр-ліги. У вирішальному матчі "орли" зустрінуться з іспанським Райо Вальєкано.

Свій наступний матч Шахтар зіграє у неділю, 10 травня. У поєдинку проти Полтави "гірники" можуть офіційно оформити чемпіонство.

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є футболісти Шахтаря – їхню перемогу оцінюють у 1,05. А от на звитягу Полтави дають коефіцієнт 31,00. Нічия – 14,00.

