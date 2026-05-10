Шахтар достроково оформив чемпіонство, а Полтава пониження у класі: турнірна таблиця УПЛ після 27 туру
У неділю, 10 травня, матчем між Полтавою та Шахтарем завершилася програма 27 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Розгромну перемогу святкували "гірники", що дозволило їм достроково завоювати золоті медалі першості.
За три тури до завершення чемпіонату Шахтар став недосяжним для найближчих переслідувачів.
А от боротьба на срібні та бронзові медалі продовжується. Наразі головним претендентом на 2-е місце є Полісся, яке виграло в Олександрії, водночас головний конкурент "вовків" в обличчі ЛНЗ зазнав чергової втратив очок, зігравши внічию з ще одним претендентом на топ-3 – Динамо Київ.
В середині таблиці також йде запекла боротьба, математичні шанси на медалі досі мають Металіст 1925, Колос та Кривбас.
У "підвалі" зміна лише одна – достроково повернеться у Першу лігу СК Полтава, Олександрія, Рух та Кудрівка продовжують боротьбу за виживання, також під загрозою опинилися Оболонь.
Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру
- Шахтар – 66 очок (27 матчів)
- Полісся – 55 (27)
- ЛНЗ – 54 (27)
- Динамо – 48 (27)
- Металіст 1925 – 46 (27)
- Колос – 46 (27)
- Кривбас – 44 (27)
- Зоря – 39 (27)
- Карпати – 37 (27)
- Верес – 31 (27)
- Епіцентр – 29 (27)
- Оболонь – 25 (26)
- Кудрівка – 22 (27)
- Рух – 21 (27)
- Олександрія – 13 (26)
- Полтава – 12 (27)