Шахтар достроково оформив чемпіонство, а Полтава пониження у класі: турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

У неділю, 10 травня, матчем між Полтавою та Шахтарем завершилася програма 27 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Розгромну перемогу святкували "гірники", що дозволило їм достроково завоювати золоті медалі першості.

За три тури до завершення чемпіонату Шахтар став недосяжним для найближчих переслідувачів.

А от боротьба на срібні та бронзові медалі продовжується. Наразі головним претендентом на 2-е місце є Полісся, яке виграло в Олександрії, водночас головний конкурент "вовків" в обличчі ЛНЗ зазнав чергової втратив очок, зігравши внічию з ще одним претендентом на топ-3 – Динамо Київ.

В середині таблиці також йде запекла боротьба, математичні шанси на медалі досі мають Металіст 1925, Колос та Кривбас.

У "підвалі" зміна лише одна – достроково повернеться у Першу лігу СК Полтава, Олександрія, Рух та Кудрівка продовжують боротьбу за виживання, також під загрозою опинилися Оболонь.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

Шахтар – 66 очок (27 матчів) Полісся – 55 (27) ЛНЗ – 54 (27) Динамо – 48 (27) Металіст 1925 – 46 (27) Колос – 46 (27) Кривбас – 44 (27) Зоря – 39 (27) Карпати – 37 (27) Верес – 31 (27) Епіцентр – 29 (27) Оболонь – 25 (26) Кудрівка – 22 (27) Рух – 21 (27) Олександрія – 13 (26) Полтава – 12 (27)