Усі розділи
Шахтар достроково оформив чемпіонство, а Полтава пониження у класі: турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

Олексій Мурзак — 10 травня 2026, 18:35
У неділю, 10 травня, матчем між Полтавою та Шахтарем завершилася програма 27 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Розгромну перемогу святкували "гірники", що дозволило їм достроково завоювати золоті медалі першості.

За три тури до завершення чемпіонату Шахтар став недосяжним для найближчих переслідувачів.

А от боротьба на срібні та бронзові медалі продовжується. Наразі головним претендентом на 2-е місце є Полісся, яке виграло в Олександрії, водночас головний конкурент "вовків" в обличчі ЛНЗ зазнав чергової втратив очок, зігравши внічию з ще одним претендентом на топ-3 – Динамо Київ.

В середині таблиці також йде запекла боротьба, математичні шанси на медалі досі мають Металіст 1925, Колос та Кривбас.

У "підвалі" зміна лише одна – достроково повернеться у Першу лігу СК Полтава, Олександрія, Рух та Кудрівка продовжують боротьбу за виживання, також під загрозою опинилися Оболонь.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 туру

  1. Шахтар – 66 очок (27 матчів)
  2. Полісся – 55 (27)
  3. ЛНЗ – 54 (27)
  4. Динамо – 48 (27)
  5. Металіст 1925 – 46 (27)
  6. Колос – 46 (27)
  7. Кривбас – 44 (27)
  8. Зоря – 39 (27)
  9. Карпати – 37 (27)
  10. Верес – 31 (27)
  11. Епіцентр – 29 (27)
  12. Оболонь – 25 (26)
  13. Кудрівка – 22 (27)
  14. Рух – 21 (27)
  15. Олександрія – 13 (26)
  16. Полтава – 12 (27)
Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, УПЛ

