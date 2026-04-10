Футболісти Шахтаря потрапили у символічну збірну перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Софія Кулай — 10 квітня 2026, 10:39
Педріньйо
Одразу три гравці донецького Шахтаря увійшли у збірну за підсумками перших ігор 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Про це повідомляє SofaScore.

Статистичний портал включив в 11-ку найкращих капітана "гірників" Миколу Матвієнка, а також двох авторів голів – Педріньйо та Аліссона. Останній оформив дубль у ворота нідерландського АЗ.

Team of the Week provided by Sofascore

Аліссон також став найкращим гравцем українського колективу у цьому поєдинку за версією SofaScore.

Нагадаємо, що перша зустріч між Шахтарем та АЗ закінчилась розгромною перемогою команди Арди Турана 3:0. Цікаво, що головний тренер донеччан вважає, що 90 хвилин гри не відображають підсумковий рахунок протистояння.

Матч-відповідь АЗ – Шахтар запланований на 16 квітня. Початок – о 19:45 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що центрбек нідерландського клубу Ваутер Гус зізнався, чи вірить він у камбек своєї команди у другому поєдинку.

