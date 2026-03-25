Миколенко розповів, хто може стати капітаном збірної України за відсутності Матвієнка

Лівий захисник англійського Евертона Віталій Миколенко відреагував на відсутність у збірній України її капітана Миколи Матвієнка, який пропускає березневі ігри через травму.

Про це він розповів у випуску для ютуб-каналу УАФ.

Фланговий оборонець не зміг сказати чітко, хто саме з футболістів зможе взяти на себе капітанську пов'язку та бути лідером у роздягальні.

"Не знаю. У нас, можна сказати, є такий кістяк старших хлопців, які в команді підбадьорюють всіх і працюють, можна сказати, над духом команди. Не знаю, хто виведе з капітанською пов'язкою, ще тренер не озвучував, тому не знаю – не можу нічого сказати", – відповів Миколенко.

Віталій також зізнався, чи тролили Анатолія Трубіна, який відзначився голом у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Реал (4:2).

"Та уже, мабуть, трошки забулося, тому за це не говорили. Але у нас є група гравців збірної, і після матчу одразу була така бурхлива реакція. Всі привітали, посміялись... Молодець. Що сказати", – додав футболіст.

Нагадаємо, що за спиною 26-річного захисника 51 гра за національну команду (1 гол). Вже 26 березня збірна України спробує обіграти Швецією, аби вийти у фінал плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу, де може зустрітись із переможцем пари Албанія – Польща.

Зустріч Україна – Швеція розпочнеться о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

