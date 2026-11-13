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Матвієнко: Без Ярмоленка буде дуже важко всій команді

Олександр Булава — 13 листопада 2026, 19:59
Матвієнко: Без Ярмоленка буде дуже важко всій команді
Микола Матвієнко
УАФ

Захисник і капітан збірної України Микола Матвієнко назвав завдання команди на матч проти Північної Ірландії та відреагував на відсутність у складі Андрія Ярмоленка.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"На кожен матч у нас ціль одна – перемога, неважливо це офіційна гра чи товариська.

Є завдання виграти завтра матч і забрати три очки", – сказав футболіст.

Також Матвієнко оцінив свої лідерські якості за відсутності Андрія Ярмоленка.

"Не вважаю себе вожаком. І я не найстарший. Є ще Андрієвський і Яремчук, здається. Стосовно промови – дуже хотілося б, щоб Яремчук сказав промову, але, наскільки я знаю, завтра буде говорити коуч. Без Андрія Миколайовича, звичайно, буде дуже важко всій команді. Як на полі, так і у побуті, – сказав Матвієнко.

Зазначимо, що поєдинок Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.

Збірна України з футболу Микола Матвієнко

Микола Матвієнко

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