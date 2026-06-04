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Усе змінюється: Матвієнко висловився щодо роботи Мальдери в збірній України

Микола Літвінов — 4 червня 2026, 20:45
Усе змінюється: Матвієнко висловився щодо роботи Мальдери в збірній України
Микола Матвієнко
УАФ

Центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко зазначив, що з приходом Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України усе почало змінюватися. 

Його слова передає ютуб-канал Трендець.

"100% новий тренер, нові ідеї якісь, все змінюється. Дай Бог, щоб так продовжилось в позитивному руслі, тому що перша гра, тільки одна гра – це мало що значить. Потрібно продовжувати так само".

Відзначимо, що напередодні Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Вже 7 червня його підопічні проведуть товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).

Раніше свої думки про італійського фахівця озвучив півзахисник національної команди України Руслан Малиновський.

Збірна України з футболу Микола Матвієнко Андреа Мальдера

Микола Матвієнко

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