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Матвієнко зрівнявся зі Степаненком та Коноплянкою за кількістю матчів за збірну України

Олександр Булава — 15 листопада 2026, 12:03
Матвієнко зрівнявся зі Степаненком та Коноплянкою за кількістю матчів за збірну України
Микола Матвієнко
УАФ

 Матч проти Північної Ірландії у Лізі націй став 87-м для центрального захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Оборонець зрівнявся за кількістю поєдинків з асистентом головного тренером збірної України Тарасом Степаненком, і Євгеном Коноплянкою.

Матвієнко дебютував за збірну України у 2017 році. У його активі лише одна результативна передача.

Лідером збірної України за кількістю матчів є Андрій Ярмоленко – 127 поєдинків. Вінгер Динамо пропустив листопадовий збір національної команди.

Список гравців збірної України за проведеними матчами:

  • Андрій Ярмоленко – 127 матчів
  • Андрій Шевченко – 111
  • Андрій Пятов – 102
  • Руслан Ротань – 100
  • Олег Гусєв – 98
  • Олександр Шовковський – 92
  • Євген Коноплянка – 87
  • Тарас Степаненко – 87
  • Микола Матвієнко – 87
  • Олександр Зінченко – 76
  • Сергій Ребров – 75

Завдяки перемозі Північна Ірландія набрала дев'ять очок і вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Збірна України з чотирма балами посідає третю сходинку.

У заключному турі 17 листопада "синьо-жовті" зіграють із Грузією.

Напередодні Андреа Мальдера назвав причини поразки у матчі з Північною Ірландією.

Збірна України з футболу Микола Матвієнко

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