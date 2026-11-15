Матвієнко зрівнявся зі Степаненком та Коноплянкою за кількістю матчів за збірну України
Матч проти Північної Ірландії у Лізі націй став 87-м для центрального захисника збірної України Миколи Матвієнка.
Оборонець зрівнявся за кількістю поєдинків з асистентом головного тренером збірної України Тарасом Степаненком, і Євгеном Коноплянкою.
Матвієнко дебютував за збірну України у 2017 році. У його активі лише одна результативна передача.
Лідером збірної України за кількістю матчів є Андрій Ярмоленко – 127 поєдинків. Вінгер Динамо пропустив листопадовий збір національної команди.
Список гравців збірної України за проведеними матчами:
- Андрій Ярмоленко – 127 матчів
- Андрій Шевченко – 111
- Андрій Пятов – 102
- Руслан Ротань – 100
- Олег Гусєв – 98
- Олександр Шовковський – 92
- Євген Коноплянка – 87
- Тарас Степаненко – 87
- Микола Матвієнко – 87
- Олександр Зінченко – 76
- Сергій Ребров – 75
Завдяки перемозі Північна Ірландія набрала дев'ять очок і вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Збірна України з чотирма балами посідає третю сходинку.
У заключному турі 17 листопада "синьо-жовті" зіграють із Грузією.
Напередодні Андреа Мальдера назвав причини поразки у матчі з Північною Ірландією.