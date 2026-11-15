Матвієнко зрівнявся зі Степаненком та Коноплянкою за кількістю матчів за збірну України

Матч проти Північної Ірландії у Лізі націй став 87-м для центрального захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Оборонець зрівнявся за кількістю поєдинків з асистентом головного тренером збірної України Тарасом Степаненком, і Євгеном Коноплянкою.

Матвієнко дебютував за збірну України у 2017 році. У його активі лише одна результативна передача.

Лідером збірної України за кількістю матчів є Андрій Ярмоленко – 127 поєдинків. Вінгер Динамо пропустив листопадовий збір національної команди.

Список гравців збірної України за проведеними матчами:

Андрій Ярмоленко – 127 матчів

Андрій Шевченко – 111

Андрій Пятов – 102

Руслан Ротань – 100

Олег Гусєв – 98

Олександр Шовковський – 92

Євген Коноплянка – 87

Тарас Степаненко – 87

Микола Матвієнко – 87

Олександр Зінченко – 76

Сергій Ребров – 75

Завдяки перемозі Північна Ірландія набрала дев'ять очок і вийшла на перше місце в групі 2 дивізіону B Ліги націй. Збірна України з чотирма балами посідає третю сходинку.

У заключному турі 17 листопада "синьо-жовті" зіграють із Грузією.

Напередодні Андреа Мальдера назвав причини поразки у матчі з Північною Ірландією.