Якийсь кутовий – і до побачення: Мілевський зробив прогноз на наступну гру збірної України

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський в поєдинку п'ятого туру Ліги націй між Північною Ірландією та Україною спрогнозував поразку "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport.ua.

"Північна Ірландія в чотирьох матчах забила чотири голи. Три з них – нам. Вдома вони двічі зіграли 0:0 і нормально себе почувають. Перше місце у групі. Їм знову 0:0 підходить. У нас в атаці проблеми. Пономаренко та Циганков травмовані, Зубков теж. Я не бачу, хто може взяти гру на себе та тягнути м'яч вперед.

Минулого разу ми так само чекали, поки хтось щось придумає. Зіграли чотири поєдинки – забили два голи. Чому зараз має бути інакше? Принципово ж нічого краще не стало. Навпаки, втратили ще більше гравців. Знову будуть нерви, боротьба. Потім якийсь кутовий – і до побачення. Ставлю на мінімальну перемогу Північної Ірландії, але дуже хочу помилитися", – сказав Мілевський.