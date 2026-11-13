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Якийсь кутовий – і до побачення: Мілевський зробив прогноз на наступну гру збірної України

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 11:44
Якийсь кутовий – і до побачення: Мілевський зробив прогноз на наступну гру збірної України
Артем Мілевський
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Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський в поєдинку п'ятого туру Ліги націй між Північною Ірландією та Україною спрогнозував поразку "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport.ua.

"Північна Ірландія в чотирьох матчах забила чотири голи. Три з них – нам. Вдома вони двічі зіграли 0:0 і нормально себе почувають. Перше місце у групі. Їм знову 0:0 підходить. У нас в атаці проблеми. Пономаренко та Циганков травмовані, Зубков теж. Я не бачу, хто може взяти гру на себе та тягнути м'яч вперед.

Минулого разу ми так само чекали, поки хтось щось придумає. Зіграли чотири поєдинки – забили два голи. Чому зараз має бути інакше? Принципово ж нічого краще не стало. Навпаки, втратили ще більше гравців. Знову будуть нерви, боротьба. Потім якийсь кутовий – і до побачення. Ставлю на мінімальну перемогу Північної Ірландії, але дуже хочу помилитися", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що гра відбудеться 14 листопада в Белфасті. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

Нагадаємо, що Північна Ірландія є лідером групи в турнірній таблиці Ліги націй. Вона набрала вісім очок, а Україна має у своєму активі чотири залікові бали.

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