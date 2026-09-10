Було б дуже приємно повернути їм борг: Матвієнко – про майбутній матч Шахтаря проти ПСВ

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями напередодні матчу 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ, наголосивши, що це атакувальна команда, тому гра буде важкою.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Команда дуже атакувальна. До чого ми готуємося? До дуже важкої гри. У нас є такий, трохи негативний досвід з ними, це було два роки тому. Тому було б дуже приємно повернути їм борг. Тож ми розраховуємо на дуже-дуже важку гру й на нашу перемогу.

Думаю, нам потрібно грати у свій футбол і змусити їх грати в наш футбол. Звичайно, це важко, оскільки, як я пам'ятаю, вони мають тут фантастичну підтримку, що їм дуже допомагає. Але ми – Шахтар, і намагаємося завжди показувати, ким ми є. Спробуємо зробити, щоб так було і завтра", – зазначив він.