Зінченко розповів про зацікавленість Арсенала до капітана Шахтаря
Олександр Зінченко, лівий захисник Аякса та збірної України, пригадав інтерес лондонського Арсенала до лідера оборони донецького Шахтаря Миколи Матвієнка.
Про це він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".
Він розповів про розмову з головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою щодо досвідченого оборонця "гірників".
"Пам'ятаю, коли він тільки став головним тренером Арсенала, минуло кілька тижнів. Я прийшов після тренування. Ми лягли відпочити. Я встаю, дивлюся: в мене пропущений від Артети. Дивлюся на Владу, кажу жартома: "Збираємо речі, скоріш за все". Передзвонюю йому – він каже: "Алекс, я тебе хотів запитати про Матвієнка." Я кажу: "Владо, розпаковуй назад". Я завжди позитивно про наших хлопців говорю, тому що так воно і є", – сказав Зінченко.
Також Олександр розповів про інтерес неназваного клубу до забивного форварда київського Динамо Матвія Пономаренка.
Відзначимо, що Матвієнко провів у футболці донецького клубу 277 ігор (16 голів та 16 асистів). Разом із донеччанами Микола шість разів ставав переможцем УПЛ, стільки ж разів підіймав над головою Кубок України та одного разу Суперкубок країни.
Чинний контракт 30-річного центрбека з Шахтарем розрахований до кінця 2027 року з можливістю пролонгації ще на сезон.
Нещодавно капітан "гірників" оцінив розіграш УПЛ-2025/26, де команда Арди Турана святкувала перемогу.