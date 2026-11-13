Зустрінемось з командою, яка перебуває у хороших кондиціях: Мальдера – про матч з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив готовність команди до матчу проти Північної Ірландії у п'ятому турі Ліги націй-2026/27.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Що стосується збору в Ужгороді, то все пройшло добре. Гарно потренувалися та було дуже приємно перебувати в колі своїх людей.

Щодо матчу з Ірландією, то вона заслуговує бути зараз на вершині нашої турнірної таблиці. Ми знаємо, що зустрінемось з командою, яка перебуває у хороших кондиціях.

Те що стосується голів? Ми не забили їх багато, але гадаю ми заслуговували отримати кращий результат, ніж той, що маємо зараз.

Ми пропустили два голи зі стандартів. Ми 44 рази заходили у штрафний майданчик. Можливо, рахунок 0:3 занадто строгий для такого матчу", – зазначив Мальдера.