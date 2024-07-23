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Визначилась бригада арбітрів першого матчу України на Олімпіаді-2024

Владислав Уткін — 23 липня, 20:05
Визначилась бригада арбітрів першого матчу України на Олімпіаді-2024

Африканська бригада арбітрів буде працювати на матчі олімпійської збірної України проти Іраку на Іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Головним арбітром буде Махмуд Ісмаїл із Судану. На лініях йому допомагатимуть камерунець Елвіс Нуліп’є та Лібан Ахмед із Джибуті. Четвертий арбітр — Шамірах Набадда з Уганди. За систему ВАР відповідатимуть хорват Іван Бебек, австралійка Кейт Яцевич та хорват Марко Івачі.

Нагадаємо, поєдинок першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 між Україною та Іраком відбудеться завтра, 24 липня. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Руслана Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.

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