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Легендарний форвард Мілана став на сторону Атлетико у питанні пенальті Альвареса

Олексій Погорелов — 14 березня 2025, 16:10
Марко ван Бастен
Марко ван Бастен
Instagram Марко ван Бастена

Триразовий володар Золотого м'яча Марко ван Бастен підтримав Атлетико у скандалі, який виник через незарахований пенальті у матчі проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це стало відомо з акаунту 60-річного нідерландця в Instagram.

Ван Бастен опублікував в Stories відео із виконанням пенальті аргентинським форвардом "кольчонерос". Легенда Мілана та Аякса акцентував увагу на тому, що Альварес зробив один дотик до м'яча, а тому судді на VAR не мали відміняти цей результативний удар.

"Я не за Реал чи Атлетико, але Хуліан Альварес торкнувся м'яча один раз. УЄФА зобов'язаний виправити це", – написав ван Бастен.
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Нагадаємо, що під час післяматчевої серії пенальті судді на VAR відмінили реалізований удар Альвареса через подвійний дотик, який стався через те, що у футболіста поїхала нога.

Цей момент став ключовим, бо це стало причиною поразки та вильоту Атлетико з Ліги чемпіонів – Реал пройшов до чвертьфіналу.

Після гри винуватець скандального епізоду заявив, що не робив зайвий дотик до м'яча, проте УЄФА опублікував заяву, в якій підтвердив правильність рішення про відміну голу.

При цьому керівний європейський орган хоче внести зміни до правила виконання пенальті через цей інцидент.

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