Шевченко увійшов до Зали слави Мілана

Італійський Мілан представив трьох нападників, які увійшли до Зали слави "россонері", серед них і легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Окрім президента УАФ до Зали слави також потрапили Філіппо Індзагі та Марко ван Бастен. Ці гравці були обрані шляхом голосування уболівальників, що відзначило їх внесок в історії Мілана.

"Разом з почесним віцепрезидентом Мілана Франко Барезі, який є першим членом Зали слави, ці легендарні форварди символізують досконалість і незгладимий слід, який вони залишили в історії Мілана. Кожен з них відіграв ключову роль у формуванні спадщини россонері, представляючи золоту епоху тріумфів і незабутніх моментів", – йдеться у повідомленні клубу.

Ван Бастен, Індзагі та Барезі будуть відзначені на спеціальній церемонії, що відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" 15 грудня 2024 року. Кожен з них отримає особливий трофей, який виготовлений на замовлення Tiffany & Co.

Зазначається, що Андрій Шевченко через свої зобов'язання не зможе бути присутнім на церемонії, тому його вшанують на стадіоні Мілана пізніше.