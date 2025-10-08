Ван Бастен: Матч Барселони в США? Це повний абсурд і афера

Легендарний нідерландський форвард Марко Ван Бастен обурений тим, що матч іспанської Ла Ліги Вільярреал – Барселона відбудеться у США.

Слова триразового володаря Золотого м’яча наводить Corriere dello Sport.

"Чому, чорт забирай, матч Вільярреал – Барселона проводять у США? Що відбувається? Це якесь комедійне шоу? Це повний абсурд, а ще й афера! Як на мене, це свідчить про повне банкрутство Ла Ліги. УЄФА потрібно покласти цьому край", – заявив Ван Бастен.

Напередодні УЄФА дозволила провести матч Вільярреал – Барселона у Маямі (штат Флорида, США). Поєдинок відбудеться 20 грудня. Також у лютому 2026 року в Австралії відбудеться матч Серії А Мілан – Комо. Це пов’язано з тим, що стадіон Сан-Сіро прийматиме церемонію відкриття Олімпіади-2026.