Ганьба УЄФА: ван Бастен – про виступ Linkin Park перед фіналом Ліги чемпіонів

Чемпіон Європи 1988 року та дворазовий переможець Ліги чемпіонів Марко ван Бастен розкритикував УЄФА за запрошення гурту Linkin Park перед фіналом Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером.

Цитує легендарного нідерландця Bild.

"Виступ Linkin Park був жахливим, повним жахом. Це ганьба, що УЄФА таке допускає! Хлопці готуються до найважливішої гри у своєму житті. УЄФА взяла приклад з ФІФА. Смішно, що вони так відволікають гравців. Я вважаю, що це абсолютний ідіотизм", – заявив ван Бастен.

Гурт перебуває у камбек-турі. Вони зробили довгу перерву після трагічної смерті фронтмена Честера Беннінгтона, який покінчив життя самогубством у 2017 році. Восени 2024 року вони несподівано повернулися, включаючи Емілі Армстронг у ролі нової співачки.

Нагадаємо, нападник ПСЖ Дезіре Дуе став третім наймолодшим автором голу у фіналі Ліги чемпіонів.