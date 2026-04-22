Маркевич оцінив шанси Буковини в УПЛ: Треба міняти половину складу

Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловився про готовність Буковини до виступів в Українській Прем'єр-лізі.

Його цитує Український футбол.

Чернівецький клуб достроково гарантував собі підвищення у класі. Своєю думкою наставник поділився після вильоту Буковини від київського Динамо (0:3) у півфіналі Кубку України.

Маркевич переконаний, що лідер Першої ліги потрібні глобальні кадрові зміни, інакше на команду Сергія Шищенка чекатиме доля Епіцентра.

"Буковині треба міняти половину складу, однозначно, бо може повторитись історія Епіцентру. В минулому сезоні команда Нагорняка досить впевнено стала чемпіоном Першої ліги, а потрапила до УПЛ і не пішла в неї гра, стало зрозуміло, що склад потрібно підсилювати. От і почали вже по ходу чемпіонату брати новачків. Спрацювало, ніби й виборсався Епіцентр із зони вильоту та перехідних матчів, але ще не до кінця гарантував собі прописку в УПЛ на наступний сезон", – сказав Маркевич.

Колишній коуч львівських Карпат запевнив, якщо чернівецька команда якісно не підсилиться у літнє трансферне вікно 2026, то вона боротиметься за виживання в УПЛ.

Відзначимо, що Буковина після 24-х турів зберігає перше місце у турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 66 балів. Відрив від найближчого переслідувача, яким є одеський Чорноморець, складає вже аж 12 пунктів.

Раніше Маркевич назвав потенційного претендента, який побореться за чемпіонство з донецьким Шахтарем і черкаським ЛНЗ.