Колос цікавиться іноземним вінгером, який свого часу був одноклубником лідера ЛНЗ

Колос проявляє інтерес до вінгера Балкані Альміра Крюезю.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, від підписання гравця через його фінансові вимоги вже відмовилася Буковина.

Також вінгер, швидше за все, не перейде до ЛНЗ, за який виступає його колишній одноклубник Мухаррем Яшарі.

"Ми писали, що Буковина цікавилася Крюезю. Однак, поки ми записували цей випуск, стало відомо, що Буковина все ж таки не розглядає його як основну пріоритетну ціль. Футболіст знає собі ціну, я думаю, він розраховує на зарплатню калібру 15 тисяч на місяць, а от Колос теоретично продовжує розглядати Крюезю в якості підсилення.

До речі, якщо цікаво, Крюезю улюблений вінгер Мухаррема Яшарі. Вони грали разом за один клуб, і Яшарі дуже тепло згадує цього футболіста, дуже високо його оцінює. Хоча наскільки я розумію, в ЛНЗ все ж таки вирішили, що це не зовсім рівень срібного призера УПЛ", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.