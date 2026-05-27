Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Буковина готує трансфер першого легіонера

Олександр Булава — 27 травня 2026, 19:48
Буковина готує трансфер першого легіонера
Алмір Криезіу
Instagram/almirkryeziuu

Чернівецька Буковина зацікавлена у трансфері лівого півзахисника Балкані Алміра Криезіу.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Чернівецький клуб може підписати вінгера вже цього літа. Угода колишнього гравця молодіжної збірної своєї країни з Балкані діє до 30 червня, тому він матиме змогу залишити команду у статусі вільного агента.

Криезіу є вихованцем Лірії з Призрена. Також він виступав за Раховеці, Джерджу та Арберію, де дебютував у косовській Суперлізі.

До Балкані він приєднався у 2023 році на правах вільного агента. У сезоні-2025/26 вінгер забив 12 голів у чемпіонаті Косова. Його трансферна вартість на Transfermarkt наразі становить 500 тисяч євро.

Нагадаємо, чернівецький клуб ще у 26 турі достроково оформив чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.

Буковина Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Буковина

Буковина на тривалий термін втратила одного з ключових гравців
Буковина розтрощила ФК ЮКСА у 28 турі Першої ліги
УАФ оштрафувала Буковину на понад 600 тисяч гривень
Буковина достроково стала чемпіоном Першої ліги: інші результати 26 туру
Футболіст Буковини, який знепритомнів під час матчу з Динамо, звернувся до вболівальників

Останні новини