Буковина готує трансфер першого легіонера

Чернівецька Буковина зацікавлена у трансфері лівого півзахисника Балкані Алміра Криезіу.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Чернівецький клуб може підписати вінгера вже цього літа. Угода колишнього гравця молодіжної збірної своєї країни з Балкані діє до 30 червня, тому він матиме змогу залишити команду у статусі вільного агента.

Криезіу є вихованцем Лірії з Призрена. Також він виступав за Раховеці, Джерджу та Арберію, де дебютував у косовській Суперлізі.

До Балкані він приєднався у 2023 році на правах вільного агента. У сезоні-2025/26 вінгер забив 12 голів у чемпіонаті Косова. Його трансферна вартість на Transfermarkt наразі становить 500 тисяч євро.

Нагадаємо, чернівецький клуб ще у 26 турі достроково оформив чемпіонство і в наступному сезоні повернеться до УПЛ.