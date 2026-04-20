Маркевич назвав потенційного претендента, який побореться за чемпіонство з Шахтарем і ЛНЗ

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 13:43
Український тренер Мирон Маркевич вважає, що Полісся може поборотися за золоті медалі чемпіонату України, якщо їм вдасться обіграти Шахтар у 24 турі.

Його слова передає Sport.ua.

"У боротьбі за чемпіонство у Шахтаря більше шансів. Однак ЛНЗ у минулому турі показав, що з "гірниками" можна грати на рівних. Що стосується майбутнього матчу команди Арди Турана проти Полісся, то цей поєдинок, упевнений, буде цікавим. У разі перемоги житомиряни можуть скласти конкуренцію Шахтарю і ЛНЗ у боротьбі за золоті медалі, з огляду на також осічку команди Віталія Пономарьова в поєдинку з Колосом.

В іграх, що залишилися, підопічні Руслана Ротаня можуть набрати 21 очко. Тому я не виключаю того, що Полісся не дасть спокійного життя "гірникам" і черкащанам. Наш чемпіонат зараз непередбачуваний, тому кінцівка сезону обіцяє бути цікавою", – розповів Маркевич.

Поєдинок Шахтаря і Полісся відбудеться о 18:00 (за київським часом) на "Арені Львів".

Житомирський колектив з 46 очками йде третім у турнірній таблиці чемпіонату. Команда Арди Турана з 51 балом посідає друге місце.

"Гірники" мають чудові шанси одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ, якщо переможуть або навіть зіграють внічию у цьому матчі. Адже черкаський ЛНЗ, який із 51 пунктом наразі є лідером, оступився у 24-му турі, мінімально програвши ковалівському Колосу (0:1).

