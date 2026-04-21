Динамо з дублем Пономаренка розгромило Буковину та стало першим фіналістом Кубку України

У вівторок, 21 квітня, відбувся матч півфіналу Кубку України з футболу, в якому Динамо перемогло Буковину.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Попри результат на табло, саме Буковина мала хорошу нагоду забити першою, однак Нещерет в середині тайму парирував удар Дахновського, а потім впорався з добиванням від Підлепенця.

Підопічні Сергія Шищенка не збавляли обертів, продовжуючи пресингувати і надалі, однак вже через хвилину після втрачених нагод пропустили контратаку, в завершенні якої Волошин прострілив з правого флангу на Пономаренка, який відкрив рахунок у протистоянні.

А під перерву кияни подвоїли перевагу, тепер вже автором голу став сам Волошин, який після передачі Буяльського розібрався у штрафному чернівецького клубу та влучно пробив у дальній кут воріт Пенькова.

У другому таймі команди не збавили обертів, створювали моменти, однак знову забило саме Динамо. За 8 хвилин до завершення основного часу Пономаренко втретє вразив ворота чернівецького клубу, оформивши дубль та поставивши остаточну крапку. У підсумку Динамо, незважаючи на рахунок, здобуло непросту перемогу та стало першим фіналістом турніру.

Кубок України з футболу-2025/26

Півфінал, 21 квітня

Буковина – Динамо Київ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Пономаренко, 0:2 – 43 Волошин, 0:3 – 82 Пономаренко

Буковина: Пеньков, Безуглий, Саків, Кожушко (Войтіховський, 80), Дахновський, Підлепенець (Гакман, 88), Бусько (Морговський, 28), Груша, Прокопчук, Вітенчук (Горенко, 83), Стасюк (Шинкаренко, 88)

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар (Захарченко, 60), Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 79), Бражко, Волошин, Буяльський (Піхальонок, 75), Шапаренко (Яцик, 60), Редушко (Ярмоленко, 75), Пономаренко

Попередження: Войтиховський (87) – Редушко (9), Бражко (29), Шапаренко (54), Дубінчак (87)

Зазначимо, що Буковина та Динамо зустрічались на цій стадії турніру й минулого року. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

Нагадаємо, другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.