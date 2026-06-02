Буковина розгромила Металург в останньому матчі сезону в Першій лізі

У вівторок, 2 червня, відбувся останній матч 30-го туру Першої ліги України сезону-2025/26, у якому Буковина на виїзді перемогла запорізький Металург.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь чернівецької команди.

У середині першого тайму господарі залишилися в меншості після вилучення голкіпера Байди. На той момент команда Сергія Шищенка вела в рахунку після влучного удару Войтіховського. На 30-й хвилині гравець Металурга Ворона зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Тищенка.

У другому таймі ще два м'ячі залетіли у ворота запоріжців. Результативними ударами відзначилися Кольцов і Гончарук.

Чемпіонат України – Перша ліга30 тур, 2 червня

Металург – Буковина 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Войтіховський, 0:2 – 30 Ворона (автогол), 0:3 – 74 Кольцов, 0:4 – 83 Гончарук

Попередження: Груша, 66, Клименко, 77, Прокопчук, 79

Вилучення: Байда, 24

Нагадаємо, що Буковина достроково стала чемпіоном Першої ліги та виборола путівку до УПЛ. Натомість Металург поповнить склад Другої ліги.

Напередодні відбулися шість матчів 30-го туру в Першій лізі, у яких Чорноморець переміг Металіст, а ЮКСА розгромила Ниву.