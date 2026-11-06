Ми маємо прийняти факт, що ми будуємо нову команду: Мальдера – про велику кількість ротацій

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, що велика кількість ротацій у команді в попередніх матчах Ліги націй була потрібна до формування вужчої групи основного складу.

Про це він розповів на ютуб-каналі УАФ.

"Ми маємо прийняти факт, що ми будуємо нову команду. Деякі заміни були вимушеними, особливо в останніх двох матчах, між дискваліфікаціями, відсутностями і травмами.



Але це була хороша можливість оцінити гравців, подивитись, хто як грає. Звісно, ми зараз маємо дійти до вужчої групи основного складу".