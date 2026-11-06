Ми маємо прийняти факт, що ми будуємо нову команду: Мальдера – про велику кількість ротацій
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, що велика кількість ротацій у команді в попередніх матчах Ліги націй була потрібна до формування вужчої групи основного складу.
Про це він розповів на ютуб-каналі УАФ.
"Ми маємо прийняти факт, що ми будуємо нову команду. Деякі заміни були вимушеними, особливо в останніх двох матчах, між дискваліфікаціями, відсутностями і травмами.
Але це була хороша можливість оцінити гравців, подивитись, хто як грає. Звісно, ми зараз маємо дійти до вужчої групи основного складу".
Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку із 25 гравців збірної України на матчі Ліги націй в листопаді. Внаслідок травми вінгера АЕКа Олександра Зубкова було довикликано півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та форварда каталонської Жирони Владислава Ваната.
Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.
Також зазначимо, що італійський фахівець пояснив причини відсутності Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна у заявці збірної та визначився із цілями команди у Лізі націй.