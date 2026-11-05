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Зубков не зіграє за збірну України в листопаді, два гравці довикликані

Олег Дідух — 5 листопада 2026, 16:45
Зубков не зіграє за збірну України в листопаді, два гравці довикликані
Олександр Зубков
УАФ

До заявки збірної України на листопадові матчі Ліги націй було внесено три зміни.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

За їхньою інформацією, із заявки було виключено вінгера грецького АЕКа Олександра Зубкова. Натомість, до лав національної команди було довикликано одразу двох гравців: півзахисника Динамо Київ Миколу Шапаренка та форварда Жирони Владислава Ваната.

Причиною такого рішення стала травма, якої Зубков зазнав напередодні в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Реала (поразка 2:3).

Нагадаємо, у листопаді збірна України проведе два заключні матчі групового етапу Ліги націй – проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Заявка команди Андреа Мальдери на ці поєдинки була оприлюднена напередодні.

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