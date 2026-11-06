Мальдера визначився із цілями збірної України в Лізі націй

Головний тренер збірної Андреа Мальдера заявив, що для нього головна ціль у цьогорічному розіграші Ліги націй – це залишитися у дивізіоні B.

Про це він розповів на ютуб-каналі УАФ.

"Звісно, основна наша ціль – залишитися в Лізі B. Мені було б приємно виграти цю групу. Я завжди говорив, що група збалансована, і все ще може статись".

Італійський фахівець зазначив, що для національної команди пріоритетом залишається потрапити до чемпіонату Європи 2028 року.

"Стосовно цілей: найважливіша наша ціль – це кваліфікація на Євро. Ми хочемо добре провести ці 2 матчі, викластися на максимум, і потім подивимося, як воно все закінчиться".

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку із 25 гравців збірної України на матчі Ліги націй в листопаді. Внаслідок травми вінгера АЕКа Олександра Зубкова було довикликано півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та форварда каталонської Жирони Владислава Ваната.

Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги нації проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.