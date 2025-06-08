Я точно не залишуся: Максимов підтвердив, що піде з посади головного тренера Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов підтвердив інформацію про те, що він залишить клуб.

Про це він сказав у коментарі виданню Полтавщина Спорт.

"Я точно не залишуся. Я не виконав своє завдання, тож про що тут говорити. Єдине що важливо – я хотів би попросити вибачення у вболівальників за те що сталося. Ми вилетіли дуже образливо й так не мало бути. Ми мали перемагати й Оболонь, і Чорноморець та й Кудрівку теж, але не зробили цього. Головною проблемою була невпевненість у майбутньому. Футболісти, адміністрація, співробітники – всі мають серйозну заборгованість по зарплаті й не зрозуміло чим це закінчиться. Це суттєво на всіх тисло. В таких умовах зосередитись на завданні було складно. Зараз агенти ведуть перемовини з керівництвом Ворскли й шукають рішення, щоб по-людськи нормально розійтися з клубом", – сказав Максимов.

Нагадаємо, Максимов вдруге очолив полтавський клуб у жовтні 2024 року. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги і перебуває у серйозній фінансовій кризі, може втратити професійний статус.

Також неоднозначну відповідь щодо майбутнього команди дав віцепрезидент клубу Олег Лисак.

Зазначимо, що крім фінансових проблем та пониження у класі на клуб також накладено трансферний бан від ФІФА за борги перед колишніми гравцями.