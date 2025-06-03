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Ворскла може втратити професійний статус – журналіст

Олексій Мурзак — 3 червня 2025, 22:13
Ворскла може втратити професійний статус – журналіст
ФК Ворскла Полтава

Ворскла, яка за підсумками сезону вилетіла з Української Прем'єр-ліги і перебуває у серйозній фінансовій кризі, може втратити професійний статус.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

За його інформацією, у клубі замислюються над варіантом тимчасового припинення свого статусу професійного клубу, з відновленням коли проблеми будуть вирішені.

Також наголошується, що на Ворсклу влітку чекає масовий розпродаж футболістів, що може дещо покращити ситуацію, а якщо команда гратиме у Першій грати, то молоддю з тієї ж Ворскли-2.

Раніше неоднозначну відповідь щодо майбутнього команди дав віцепрезидент клубу Олег Лисак.

Нагадаємо, що окрім фінансових проблем та пониження у класі на клуб також накладено трансферний бан від ФІФА за борги перед колишніми гравцями.

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