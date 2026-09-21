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Відомий український тренер очолить аутсайдера чемпіонату Азербайджану

Олексій Мурзак — 21 вересня 2026, 21:13
Відомий український тренер очолить аутсайдера чемпіонату Азербайджану
Юрій Максимов
НК Верес

Відомий український тренер Юрій Максимов продовжить кар'єру в чемпіонаті Азербайджану.

Як повідомляє ТаТоТаке, 57-річний фахівець прийняв пропозицію Араз-Нахчивана.

Умови та термін дії контракту наразі не розголошуються.

Після шести турів Араз-Нахчиван посідає останнє, 12-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги Азербайджану.

Для Максимова це буде другий досвід роботи в країні. У 2017 році українець привів Кешлю до перемоги в Кубку Азербайджану. У фіналі його команда здолала Габалу, яку тоді очолював інший український тренер Роман Григорчук.

Попереднім місцем роботи Максимова була Ворскла. Упродовж тренерської кар'єри він також очолював Дніпро-1, Звягель, Тараз, Мордовію, донецький Металург і Кривбас.

Юрій Максимов

Юрій Максимов

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