Відповіді не отримав: Максимов – про поразку Карпат від Шахтаря в УПЛ

Український тренер Юрій Максимов розповів, чи виправдав матч Карпати – Шахтар статус центрального у 5-му турі УПЛ-2026/27.

Його слова наводить Український футбол.

Колишній наставник полтавської Ворскли зізнався, що йому було цікаво стежити за грою "левів" проти "гірників". У ній він хотів зрозуміти, чи не випадково команда Франа Фернандеса так високо піднялася у турнірній таблиці на початку нового сезону.

"Відповіді не отримав. Якби львів'яни перемогли, то було б зрозуміло, щось у цій команді є, а так… Складно однозначно сказати, надовго чи ні вистачить переможного запалу "левам". Побачимо. Чемпіонат довгий – попереду ще багато турів. Шахтар моментів багато не створив, але два голи все ж забив, і цього для перемоги вистачило. Шахтар переміг Карпати на майстерності. "Гірники" грали у свій футбол, довго тримали м'яч, й у необхідний момент вмикалася майстерність їхніх гравців, які вирішували епізоди – от і все", – сказав Максимов.

Львів'яни першими розмочили рахунок завдяки голу Русина. Однак у середині першого тайму Мейрелліш повернув донеччан у гру, а перемогу "гірникам" 2:1 приніс Аліссон.

Після поєдинку автор єдиного голу "зелено-білих" зізнався, що у нього є питання щодо роботи суддів.

Підопічні Фернандеса після дебютної поразки у новому сезоні-2026/27 опустилися на третю сходинку, маючи у своєму активі 10 балів. Новим лідером УПЛ стало житомирське Полісся, а другим став Шахтар. В обох клубів по 12 пунктів.

У наступному турі Карпати гостюватимуть на полі Колоса (11 вересня о 15:30), тоді як Шахтар зіграє у Львові проти Чорноморця (14 вересня о 18:00).