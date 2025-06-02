Визначилось майбутнє Максимова у Ворсклі

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов покине клуб.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Матч проти Кудрівки став останнім для 56-річного фахівця на посаді головного тренера Ворскли. При цьому це не залежало від майбутнього полтавського клубу.

За інформацією джерела, Максимов залишив би Ворсклу навіть у випадку збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Максимов вдруге очолив полтавський клуб у жовтні 2024 року. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

Зазначимо, що для полтавського клубу це перший виліт з елітного дивізіону України в історії.

Футбольний клуб був заснований у 1955 році. Зі здобуттям незалежності Україною Ворскла грала у Першій лізі. Путівку до найвищого дивізіону команда здобула за підсумками сезону-1995/96 і з того часу завжди залишалася.