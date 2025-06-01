Ворскла вперше в історії вилетіла з Української Прем'єр-ліги

Ворскла зазнала поразки у матчах плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі команді Кудрівка.

Представник Чернігівської області здолав Ворсклу в серії післяматчевих пенальті.

Для полтавського клубу це перший виліт з елітного дивізіону України в історії.

Футбольний клуб був заснований у 1955 році. Зі здобуттям незалежності Україною Ворскла грала у Першій лізі. Путівку до найвищого дивізіону команда здобула за підсумками сезону-1995/96 і з того часу завжди залишалася.

Найкращим показником команди є "бронза" сезону-1996/97. Це досягнення вдалося повторити за підсумками чемпіонату-2017/18.

Кілька разів "зелено-білі" здобували право грати в єврокубках. Двічі – сезон-2010/11 та сезон-2018/19 – вони пробивалися до групового раунду Ліги Європи.

У сезоні-2008/09 Ворскла стала володарем Кубку України.