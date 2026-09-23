Відомий український тренер очолив аутсайдера чемпіонату Азербайджану
Юрій Максимов
ФК Араз
Український тренер Юрій Максимов призначений головним тренером Араз-Нахчивана.
Про це повідомила пресслужба азербайджанського клубу.
Контракт із фахівцем розрахований до завершення сезону-2026/27.
Максимов прийняв команду, яка після шести турів посідає останнє, 12-те місце в чемпіонаті Азербайджану. В активі Араз-Нахчивана два очки.
Для Максимова це буде другий досвід роботи в країні. У 2017 році українець привів Кешлю до перемоги в Кубку Азербайджану. У фіналі його команда здолала Габалу, яку тоді очолював інший український тренер Роман Григорчук.
Попереднім місцем роботи Максимова була Ворскла. Упродовж тренерської кар'єри він також очолював Дніпро-1, Звягель, Тараз, Мордовію, донецький Металург і Кривбас.