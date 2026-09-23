Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Відомий український тренер очолив аутсайдера чемпіонату Азербайджану

Олексій Мурзак — 23 вересня 2026, 19:43
Відомий український тренер очолив аутсайдера чемпіонату Азербайджану
Юрій Максимов
ФК Араз

Український тренер Юрій Максимов призначений головним тренером Араз-Нахчивана.

Про це повідомила пресслужба азербайджанського клубу.

Контракт із фахівцем розрахований до завершення сезону-2026/27.

Максимов прийняв команду, яка після шести турів посідає останнє, 12-те місце в чемпіонаті Азербайджану. В активі Араз-Нахчивана два очки.

Для Максимова це буде другий досвід роботи в країні. У 2017 році українець привів Кешлю до перемоги в Кубку Азербайджану. У фіналі його команда здолала Габалу, яку тоді очолював інший український тренер Роман Григорчук.

Попереднім місцем роботи Максимова була Ворскла. Упродовж тренерської кар'єри він також очолював Дніпро-1, Звягель, Тараз, Мордовію, донецький Металург і Кривбас.

Юрій Максимов

Юрій Максимов

Відомий український тренер очолить аутсайдера чемпіонату Азербайджану
Відповіді не отримав: Максимов – про поразку Карпат від Шахтаря в УПЛ
Костюк має працювати до кінця сезону: Максимов – про посаду тренера в Динамо
Максимов зробив прогноз на матч-відповідь Динамо з Карабахом у Лізі конференцій
Не Пономаренко: екстренер Ворскли назвав найкращого гравця Динамо у матчі проти Карабаха

Останні новини