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Ворскла вже втретє отримала трансферний бан від ФІФА

Микола Дендак — 28 травня 2025, 12:30
Ворскла вже втретє отримала трансферний бан від ФІФА
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла вже втретє за 2025 рік отримала трансферний бан від ФІФА (Міжнародна федерація футболу).

Про це йдеться на сайті організації.

Чергову заборону було накладено 26 травня. Згідно з джерелом, полтавська команда не зможе реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

Вперше клуб отримав аналогічний трансферний бан 8 квітня цього року, а вдруге колектив покарали 30 квітня.

Нагадаємо, що у лютому цього року РНБО запровадила санкції проти почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Пізніше його майно за ініціативою ДБР передали до АРМА.

Нещодавно віцепрезидент команди Олег Лисак назвав річний бюджет полтавського клубу.

Ворскла посіла 13 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25 та невдовзі боротиметься з Кудрівкою за право виступати в УПЛ у наступному сезоні.

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