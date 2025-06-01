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Поглянемо: віцепрезидент Ворскли – про подальше існування клубу після вильоту в Першу лігу

Олексій Мурзак — 1 червня 2025, 20:17
Поглянемо: віцепрезидент Ворскли – про подальше існування клубу після вильоту в Першу лігу
Олег Лисак
ФК Ворскла Полтава

1 червня відбувся матч плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі сезону 2025/26, в якому Ворскла зазнала поразки від Кудрівки та вилетіла у Першу лігу.

Після матчу віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак неоднозначно висловився щодо майбутнього існування команди.

"Чи буде клуб? Поглянемо", – лаконічно відповів Лисак.

Для полтавського клубу це перший виліт з елітного дивізіону України в історії.

Ворскла була заснована у 1955 році. Зі здобуттям незалежності Україною вона грала у Першій лізі. Путівку до найвищого дивізіону команда здобула за підсумками сезону-1995/96 і з того часу завжди залишалася.

Чемпіонат України, УПЛ Ворскла Полтава Кудрівка

Ворскла Полтава

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