Поглянемо: віцепрезидент Ворскли – про подальше існування клубу після вильоту в Першу лігу

1 червня відбувся матч плейоф за право грати в Українській Прем'єр-лізі сезону 2025/26, в якому Ворскла зазнала поразки від Кудрівки та вилетіла у Першу лігу.

Після матчу віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак неоднозначно висловився щодо майбутнього існування команди.

"Чи буде клуб? Поглянемо", – лаконічно відповів Лисак.

Для полтавського клубу це перший виліт з елітного дивізіону України в історії.

Ворскла була заснована у 1955 році. Зі здобуттям незалежності Україною вона грала у Першій лізі. Путівку до найвищого дивізіону команда здобула за підсумками сезону-1995/96 і з того часу завжди залишалася.