У нього добра українська мова: захисник Динамо – про комунікацію з Кендзьореком

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко розповів про комунікацію із виконувачем обов'язків головного тренера Мацеєм Кендзьореком, який спілкується не лише англійською, а й українською мовами.

Про це він висловився в інтерв'ю ВГРІ.

"У нього добра українська мова. Він же з учителькою, наскільки я знаю, займається українською мовою, тому він підтягнув", – відповів фланговий оборонець.

24-річний футболіст припустив, чи можна чекати "оживлення" у команді із приходом польського фахівця.

"Звісно. Сподіваюся, що прийде. Я бачив на тренуваннях хлопців, їхній настрій, тому сподіваюся, що все буде добре", – сказав Вівчаренко.

Також Костянтин розповів, що вже через тиждень почне тренуватися з основною командою. Наразі він працює за індивідуальною програмою із тренером із фізичної підготовки.

Нагадаємо, що захисник переніс операцію на коліні після травми, яку отримав ще у липні 2026-го у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж.

Щодо Кендзьорека, то Мацей замінив на тренерському містку киян звільненого Ігоря Костюка після поразки від житомирського Полісся в УПЛ (1:3). Польський наставник дебютував на чолі столичного клубу з домашньої перемоги над Кудрівкою (3:1).

Вже у вівторок, 27 жовтня, на Динамо чекає виїзна гра проти Шахтаря в 1/8 фіналу Кубку України. Початок – о 18:00. Мирон Маркевич вже дав свій прогноз на Класичне.