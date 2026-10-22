Фахівці з широким кругозором: Кендзьорек – про нових асистентів у тренерському штабі Динамо

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек розповів, що його нові помічники у столичному клубі, Гжегож Войтковяк і Даніель Войташ, є молодими фахівцями з широким кругозором.

Наставника цитує пресслужба "біло-синіх".

"Гжегож у минулому – футболіст, грав на високому рівні, зокрема в національній збірній Польщі, Лехії, Леху, Мюнхені 1860. Має багатий футбольний досвід. Як тренер встиг попрацювати в академії та першій команді Леха. Разом із Анатолієм Безсмертним він відповідатиме за гру команди в захисті. Даніель поєднуватиме аналітичну діяльність із роботою тренера, відповідатиме за атакувальні дії команди. Це популярний і затребуваний фахівець. Працював у національній збірній Польщі, Легії, Короні, інших польських командах, багато років віддав польській тренерській академії", – сказав Кендзьорек.

46-річний спеціаліст зазначив, що обидва його асистенти одразу взялися за роботу, попри майже безсонну ніч через чергову ворожу атаку на столицю України.

Кендзьорек розповів, чи можливі подальші зміни у його тренерському штабі.

"Зараз насамперед хочемо зосередитися на матчах проти Кудрівки й Шахтаря, бо часу обмаль. Згодом вирішимо, які потрібні наступні кроки", – наголосив виконувач обов'язків головного наставника.

Нагадаємо, що Ігоря Костюка звільнили з посади головного тренера Динамо після поразки киян від житомирського Полісся (1:3) у 9-му турі УПЛ-2026/27. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Мацей Кендзьорек.

Наразі кияни з 16 балами йдуть на 4-му місці турнірної таблиці чемпіонату України.

Польський коуч дебютує у новій ролі вже 23 жовтня, коли "біло-сині" приймуть Кудрівку у 10-му турі першості. Початок – о 13:00. Після цього на команду Кендзьорека чекатиме непростий екзамен проти Шахтаря в 1/8 фіналу Кубку України (27 жовтня о 18:00).