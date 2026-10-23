Кендзьорек окреслив свої завдання на чолі Динамо після перемоги над Кудрівкою
Мацей Кендзьорек
Динамо Київ
Виконуюючий обов'язки головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек озвучив свої завдання на чолі команди після свого дебютного матчу.
Слова фахівця передає Суспільне Спорт.
"Як і в інших подібних клубах, наприклад, у Динамо, перед тобою завжди стоїть одне й те саме завдання – перемагати в наступній грі. Тож, думаю, у мене таке ж завдання. Я тут уже не перші дні, я в клубі понад рік і знаю, наскільки великим є цей клуб та наскільки він важливий для людей.
Я знаю, що від нас чекають перемог, і ми маємо зробити все можливе, щоб дати це уболівальникам. Адже ми всі розуміємо, у який непростий час ми зараз живемо в Україні. Тому ми зобов'язані віддати всі сили, аби порадувати наших уболівальників – не лише результатом, а й тим, як саме ми граємо", – розповів польський наставник.
Нагадаємо, в дебютному матчі Кендзьорека на чолі клубу, Динамо перемогло Кудрівку 3:1.
Під час матчу жахливу травму отримав вінгер гостей Іван Петряк – з поля футболіста доправили одразу до лікарні, де йому діагностували ушкодження кісткової частини черепа.
Раніше повідомлялось, що до штабу Кендзьорека доєднались двоє польських фахівців.