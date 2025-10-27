Ярмоленко: Не став би говорити про конфлікт із Шовковським на камеру
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо
Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко прокоментував чутки про конфлікт із головним тренером команди Олександром Шовковським.
Слова ветерана наводить FootballHub.
"У мене ніякого конфлікту немає. А навіть якщо і є, то на камеру я точно говорити про це не став би. Я тоді пішов би до головного тренера і ми разом розібралися б, що і як робити. Все нормально, чесне слово", – заявив Ярмоленко.
Раніше у ЗМІ з’явилися чутки, що Ярмоленко може замінити Шовковського та стати граючим тренером Динамо. Президент клубу Ігор Суркіс цю інформацію спростував.
Чутки про конфлікт між Ярмоленком і Шоковським породив той факт, що гравець покинув розташування Динамо з особистих причини перед матчем УПЛ проти Металіста 1925.