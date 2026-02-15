Колишній клуб Зінченка призначив четвертого тренера за сезон
Аутсайдер АПЛ Ноттінгем Форест оголосив про призначення Вітора Перейри головним тренером команди.
Про це повідомив офіційний сайт "лісників".
Португальський фахівець підписав контракт терміном на 18 місяців до літа 2027 року.
Перейра розпочав тренерську кар'єру на батьківщині. Найбільших успіхів він досяг на чолі Порту, який двічі приводив до чемпіонського титулу. Крім того, португалець працював з турецьким Фенербахче, саудівським Аль-Аглі, грецьким Олімпіакосом, бразильскими Фламенгу та Корінтіансом. Разом з китайським Шанхаєм завоював перші в історії клубу золоті нагороди місцевої Суперліги.
По ходу сезону 2024/25 Перейра очолив Вулвергемптон, який врятував від вильоту з АПЛ. Однак у листопаді 2025 року португальця звільнили з посади.
Наразі Ноттінгем посідає 17 місце в турнірній таблиці АПЛ, знаходячись поблизу зони вильоту. У першій частині сезону за "лісників" виступав українець Олександр Зінченко, який під час зимового трансферного вікна покинув команду та перейшов до Аякса.
У нинішньому сезоні Ноттінгем Форест також тренували Ендж Постекоглу, Нуну Ешпіріту Санту та Шон Дайч, якого звільнили 12 лютого.