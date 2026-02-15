Колишній клуб Зінченка призначив четвертого тренера за сезон

Аутсайдер АПЛ Ноттінгем Форест оголосив про призначення Вітора Перейри головним тренером команди.

Про це повідомив офіційний сайт "лісників".

Португальський фахівець підписав контракт терміном на 18 місяців до літа 2027 року.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.



Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Перейра розпочав тренерську кар'єру на батьківщині. Найбільших успіхів він досяг на чолі Порту, який двічі приводив до чемпіонського титулу. Крім того, португалець працював з турецьким Фенербахче, саудівським Аль-Аглі, грецьким Олімпіакосом, бразильскими Фламенгу та Корінтіансом. Разом з китайським Шанхаєм завоював перші в історії клубу золоті нагороди місцевої Суперліги.

По ходу сезону 2024/25 Перейра очолив Вулвергемптон, який врятував від вильоту з АПЛ. Однак у листопаді 2025 року португальця звільнили з посади.

Наразі Ноттінгем посідає 17 місце в турнірній таблиці АПЛ, знаходячись поблизу зони вильоту. У першій частині сезону за "лісників" виступав українець Олександр Зінченко, який під час зимового трансферного вікна покинув команду та перейшов до Аякса.

У нинішньому сезоні Ноттінгем Форест також тренували Ендж Постекоглу, Нуну Ешпіріту Санту та Шон Дайч, якого звільнили 12 лютого.