Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній клуб Зінченка призначив четвертого тренера за сезон

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 15:21
Колишній клуб Зінченка призначив четвертого тренера за сезон
Вітор Перейра
Getty Images

Аутсайдер АПЛ Ноттінгем Форест оголосив про призначення Вітора Перейри головним тренером команди.

Про це повідомив офіційний сайт "лісників".

Португальський фахівець підписав контракт терміном на 18 місяців до літа 2027 року.

Перейра розпочав тренерську кар'єру на батьківщині. Найбільших успіхів він досяг на чолі Порту, який двічі приводив до чемпіонського титулу. Крім того, португалець працював з турецьким Фенербахче, саудівським Аль-Аглі, грецьким Олімпіакосом, бразильскими Фламенгу та Корінтіансом. Разом з китайським Шанхаєм завоював перші в історії клубу золоті нагороди місцевої Суперліги.

По ходу сезону 2024/25 Перейра очолив Вулвергемптон, який врятував від вильоту з АПЛ. Однак у листопаді 2025 року португальця звільнили з посади.

Наразі Ноттінгем посідає 17 місце в турнірній таблиці АПЛ, знаходячись поблизу зони вильоту. У першій частині сезону за "лісників" виступав українець Олександр Зінченко, який під час зимового трансферного вікна покинув команду та перейшов до Аякса.

У нинішньому сезоні Ноттінгем Форест також тренували Ендж Постекоглу, Нуну Ешпіріту Санту та Шон Дайч, якого звільнили 12 лютого.

Головний тренер Вітор Перейра Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест визначився з новим тренером, вчетверте за цей сезон – інсайдер
Клуб АПЛ звільнив третього тренера протягом сезону
Футбольна святиня імені Кройфа. Куди перейшов Олександр Зінченко
Ноттінгем Форест орендував голкіпера Манчестер Сіті
Ноттінгем Форест близький до підписання голкіпера Манчестер Сіті – Романо

Останні новини