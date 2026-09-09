22-річну дівчину призначили головною тренеркою аматорської чоловічої команди в Туреччині

22-річна Зейнеп Местан стала головною тренеркою чоловічої команди турецького аматорського клубу Тургутлуспор.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що Местан буде готувати команду до наступного сезону.

За даними турецького порталу CNBC-E, вона стала першою наставницею в історії Тургутлуспора. Раніше Местан грала у футбол на аматорському жіночому рівні.

Додамо, що Тургутлуспор протягом минулої кампанії виступав у п'ятому за силою футбольному дивізіоні Туреччини "Bölgesel Amatör Lig", що є аматорським рівнем. Клуб у тому розіграші посів 10-те місце в турнірній таблиці.

Сезон-26/27 цей турецький колектив розпочне у "Süper Amatör Küme" – шостій лізі Туреччини.

Нагадаємо, що у квітні цього року берлінський Уніон вперше в історії німецької Бундесліги призначив на посаду головного тренера жінку. Нею стала 34-річна Марія-Луїза Ету.