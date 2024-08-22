Лупашко: В такий складний час, всі мають працювати для вболівальників

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко вважає, що футбольні клуби, футболісти та тренери мають працювати задля емоцій вболівальників.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми провели непогану ротацію у порівнянні з попереднім матчем, намагалися дати хлопцям відчути гру, дали Педросо зіграти, задоволені, що знайшли ігровий час для усіх. Поки що ми проводимо навчання усього нашого складу. Сьогодні ми казали, що для фанатів Карпат дуже важливо, що ми вийшли в 1/8 Кубку, результат міг бути різний, але ми створювали моменти, намагалися, і в нас вийшло. Я вважаю, що ми зробили фанатів щасливими, в такий час футбольні клуби, футболісти та тренери, всі мають працювати для вболівальників", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні підопічні Владислава розгромили одеський Чорноморець у матчі третього туру Кубку України.

Зазначимо, що у літнє міжсезоння Лупашко потрапив у дивну історію. У червні він очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги.

За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.

Різні ЗМІ повідомляли, що Владислав має замінити Мирона Маркевича у складі "левів", що і сталося після відставки легендарного українського тренера.