Тренер Шахтаря підтримав Луческу, якого ввели у стан штучної коми

Софія Кулай — 6 квітня 2026, 09:53
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про важкий стан Мірчі Луческу, якого ввели у штучну кому.

Його цитує пресслужба "гірників".

Наставник донеччан побажав швидкого одужання румунському колезі.

"Я нещодавно довідався про те, що містер Луческу, на жаль, перебуває в не найкращому стані здоров'я, тому я щиро бажаю йому швидкого одужання та буду радий знову бачити його на тренерському містку", – сказав Туран.

Нагадаємо, що Луческу був терміново госпіталізований до медичного закладу у Бухаресті. Його самопочуття погіршилось у розташуванні збірної Румунії. Згодом стало відомо, що "Містер" вийшов на зв'язок та розповів про свій стан.

У пресі з'явилася інформація, що наставник може перенести операцію на серці у день матчу Румунії. Після чого румунська футбольна федерація повідомила про відставку Луческу з посади головного тренера команди.

Луческу очолював Шахтар протягом 2004-2016 років. Донецький клуб провів під його керівництвом 573 матчі. Наставник привів донеччан до 22-х трофеїв. Найбільшим із яких є перемога у Кубку УЄФА сезону-2008/09 (нині – Ліга Європи).

Раніше повідомлялось, що Шахтар підтримав свого колишнього коуча.

Відзначимо, що одне з румунських ЗМІ повідомило про смерть Луческу. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

