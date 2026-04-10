У певний момент нам доведеться сказати правду: румунський коментатор – про смерть Луческу

Румунський коментатор Раду Наум зробив гучну заяву щодо смерті легендарного тренера Мірчі Луческу.

Його слова передає Digi Sport.

Він повідомив, що досвідчений тренер мав серйозну хворобу вже давно, про яку ніколи не розповідали.

"Мірча Луческу не помер раптово, судячи з усього, що нам відомо. Йому встановили діагноз. У певний момент нам доведеться сказати правду. Ми всі знаємо, який у нього був діагноз. Нам відомо, що в січні в нього діагностували форму лейкемії, яку постійно приховували, зокрема й від преси. Я вважаю, що в якийсь момент варто провести обговорення, якщо ми хочемо бути чесними. Якщо ми хочемо залишатися лише в цій сяючій зоні та ніколи не розбиратися з тінями, які знаходяться серед нас, ми можемо ці тіні повторити. Це була колосальна операція з приховування його вкрай складного стану та, варто сказати, за його згоди", – сказав Наум.

Нагадаємо, що Мірча Луческу пішов з життя 7 квітня у віці 80 років. За декілька днів до смерті він переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели у стан штучної коми.

У Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного спеціаліста врешті-решт виявилися марними.

Нагадаємо, що поховають румунського тренера 10 квітня в Бухаресті. Напередодні попрощатись з ним приходив президент Шахтаря Рінат Ахметов.