Делегація Динамо взяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті

Делегація Динамо Київ узяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті, де засвідчила повагу усього динамівського колективу великому тренеру.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Брати Суркіси висловили щирі співчуття та слова підтримки дружині Містера – Неллі, а також усій родині Луческу.

"Мірча – це не лише частина історії Динамо, він – частина нашої родини", – зауважив президент Динамо Ігор Суркіс, який не був присутнім на прощанні через хворобу.

ФК Динамо Київ ФК Динамо Київ

Нагадаємо, що Мірча Луческу пішов з життя 7 квітня у віці 80 років. 3 квітня він переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели у стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного спеціаліста врешті-решт виявилися марними.