Делегація Динамо взяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 21:44
Делегація Динамо взяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті
ФК Динамо Київ

Делегація Динамо Київ узяла участь у церемонії прощання з Мірчею Луческу в Бухаресті, де засвідчила повагу усього динамівського колективу великому тренеру.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Брати Суркіси висловили щирі співчуття та слова підтримки дружині Містера – Неллі, а також усій родині Луческу.

"Мірча – це не лише частина історії Динамо, він – частина нашої родини", – зауважив президент Динамо Ігор Суркіс, який не був присутнім на прощанні через хворобу.
ФК Динамо Київ
ФК Динамо Київ

Нагадаємо, що Мірча Луческу пішов з життя 7 квітня у віці 80 років. 3 квітня він переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели у стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного спеціаліста врешті-решт виявилися марними.

Ріццолі визнав помилковим рішення скасувати гол Пономаренка у матчі з Карпатами
Один з ключових захисників Динамо відновився після травми та готовий зіграти проти Металіста 1925
Після вилучення в матчі з Карпатами лідер Динамо одружився
Металіст 1925 – про заяву Динамо: Публічні оцінки арбітрів створюють додаткову напругу
Його ім'я назавжди вписане в історію Динамо: Суркіс відреагував на смерть Луческу

