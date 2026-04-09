Я прийшов попрощатися зі своїм другом: Ахметов прибув до Бухареста на вшанування пам'яті Луческу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов прибув до Бухареста для прощання з Мірчею Луческу.

Про це повідомляє Digi Sport.

По приїзду Ахметов дав коротке інтерв'ю, у якому заявив, що приїхав попрощатися з другом.

"Я прийшов попрощатися зі своїм другом. Це трагедія. Ми провели разом 12 років, виграли 22 трофеї, зокрема Кубок УЄФА. Він був моїм другом, і я пишаюся тим, що він був моїм другом. Ви повинні пишатися тим, що у вас був Мірча Луческу – великий тренер і велика людина"

Раніше повідомлялося, що на прощання з покійним тренер також має прибути президент київського Динамо Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що Мірча Луческу пішов з життя 7 квітня у віці 80 років. 3 квітня він переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели у стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного спеціаліста врешті-решт виявилися марними.